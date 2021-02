Am Set wird das Bäuchlein zum Problem! Im vergangenen Herbst hat Hilary Duff (33) schöne Nachrichten verkündet: Die Schauspielerin erwartet ihr drittes Kind. Ihr Söhnchen Luca (8) aus erster Ehe und Tochter Banks (2) aus ihrer aktuellen Beziehung mit Matthew Koma bekommen ein Geschwisterchen. Und das schon ziemlich bald, wie der immer runder werdende Babybauch deutlich zeigt. Doch genau diese Wölbung wächst Hilary aktuell wohl viel zu schnell. Sie steht noch für eine TV-Serie vor der Kamera und hat Mühe, ihren Bauch zu verstecken.

Die Blondine spielt die Rolle der Kelsey in der US-Sitcom "Younger" und die ist laut Drehbuch derzeit nicht schwanger. Genau aus diesem Grund gilt es für die zukünftige Dreifach-Mutter, die Schwangerkurven mit weitausfallenden Klamotten oder Cardigans zu verdecken. "Was könnte das noch verstecken?", fragte sich Hilary nun allerdings auf Instagram. Während sie ihre Körpermitte in einer bunten, wallenden Bluse filmt, ist ihre XXL-Kugel weiterhin gut zu sehen.

Dass die 33-Jährige trotz der Vorfreude auf den Familienzuwachs ab und zu mal ihrem Bikini-Body hinterhertrauert, ist längst kein Geheimnis mehr. Kurz vor Weihnachten hatte sie ein Foto von sich im knallengen Bade-Einteiler geteilt und zugegeben: "Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass ich diesen Körper nicht vermisse!"

