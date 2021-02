In wenigen Wochen ist es so weit und die Schillerallee bekommt zwei neue Gesichter. Jan Ammann (45) und Nina Weisz spielen Chris und Corinna Weigel bei Unter uns. Die Rollen dürften alteingesessenen Fans längst bekannt sein, denn schon in den frühen Jahren der RTL-Daily gehörten die zwei zu den Bewohnern der Kölner Südstadt. Jetzt sind sie zurück, werden aber von neuen Schauspielern verkörpert. Chris-Darsteller Jan kann sein "Unter uns"-Debüt kaum erwarten.

"Ich bin so happy, nun zu dieser besonderen 'Unter uns'-Familie zu gehören. Es wird viele Abenteuer und Geschichten zu erzählen geben", schwärmt der Musiker auf seinem Instagram-Account. Zu einem Foto, das ihn in seiner neuen TV-Rolle zeigt, teasert er aber nicht nur spannende Storylines an, sondern gibt auch zu, dass ihn vielleicht auch einige Schwierigkeiten erwarten könnten: "Was für eine Herausforderung, was für eine Chance, täglich die Möglichkeit zu bekommen, zu wachsen." Der Empfang der Kollegen am Set sei aber total herzlich gewesen, was dem 45-Jährigen den Start in den Serienalltag erleichtert habe.

Und nicht nur Jan freut sich auf die kommende Zeit. Auch seine TV-Ehefrau Nina fiebert der Ausstrahlung der ersten Szenen total entgegen. "Ich freue mich auf unsere Abenteuer", kommentiert sie den Post ihres neuen Kollegen und schickt einen virtuellen Knutscher via Kusssmiley mit.

Instagram / jan_ammann Schauspieler Jan Ammann

TVNow/ Stefan Behrens Jan Ammann als Chris bei "Unter uns"

Instagram / ninaweisz_berlin Schauspielerin Nina Weisz

