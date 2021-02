Überraschendes Unter uns-Comeback! Den Fans, die die RTL-Daily schon seit Beginn an verfolgen, dürften diese Mitglieder der Familie Weigel noch gut bekannt sein: Chris und Corinna verabschiedeten sich bereits 1997 aus der Schillerallee und lebten ihren Traum auf den Malediven. Jetzt kommen die zwei tatsächlich mit Sack und Pack zurück nach Köln und sorgen offenbar für mächtig Trubel. Eine Neuerung gibt es aber doch: Die Figuren werden von anderen Schauspielern dargestellt: Jan Ammann (45) und Nina Weisz sind die Serien-Neulinge.

Chris ist der ältere Bruder von "Unter uns"-Urgestein Till (Constantin Lücke, 41) und hat eine bewegte Vergangenheit im Serien-Universum hinter sich. Nach einem chaotischen Liebes-Wirrwarr zogen Chris und Corinna damals auf die Malediven und haben seither eigentlich keine Rolle in dem RTL-Format mehr gespielt. Das ändert sich aber jetzt. Im Zuge der Eventwoche im März kehren die beiden in ihre Heimat zurück – und bringen zudem ihre Kinder mit in die Südstadt. "Ich denke, weil wir Familienmenschen sind, wollen wir wieder zurück. Wir wollen die Familie wiedersehen und wieder zurück in die Schillerallee", mutmaßt Jan über die Beweggründe der TV-Familie.

Aufgrund der aktuellen Situation sei auch das Casting und das Kennenlernen der beiden auf ganz besondere Art verlaufen, wie Nina im Gespräch mit RTL berichtet. "Wir haben uns nur per Videocall kennengelernt. Und zwei Tage später: 'Okay, du hast die Rolle'. Dann ging alles Knall auf Fall", erinnert sie sich. Am 15. März sind die Weigels dann zum ersten Mal im TV zu sehen.

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Constantin Lücke, Jan Ammann, Benjamin Heinrich und Nina Weisz bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Jan Ammann und Nina Weisz als Chris und Corinna bei "Unter uns"

Anzeige

TVNow/ Stefan Behrens Chris (Jan Ammann) und Paco (Miloš Vuković) bei "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de