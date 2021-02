Große Emotionen auf dem Casting-Schiff von Deutschland sucht den Superstar! Als Jonas Kamel vor die Jury trat, ahnte noch niemand, welche Geschichte er im Gepäck hatte. Als Song hatte er sich "Waves" von Dean Lewis ausgesucht – und das passt auch zu seinem bewegten Leben. Denn Jonas hat bereits in drei Ländern gelebt: Deutschland, Kanada und Ägypten. Doch den Juroren um DSDS-Urgestein Dieter Bohlen (67) verschlug er vor allem mit einem Schicksalsschlag die Sprache, an dem der 16-Jährige fast gestorben wäre.

Der Jury fiel sofort die Narbe an Jonas' linker Schläfe ins Auge. Darauf angesprochen erzählte der Kandidat seine Geschichte: "Es war eigentlich ein ganz normaler Tag", beginnt er. Er sei in der Schule gewesen, als auf einmal sein Gesicht angeschwollen sei. "Auf einmal war mein Auge so fett, ich konnte nichts mehr sehen", schilderte er die Dramatik der Situation. Im Krankenhaus sei dann ein Abszess zwischen Stirn und Hirnhaut diagnostiziert worden. "Ich hätte das eigentlich gar nicht überleben dürfen – und wenn, dann wäre ich im Rollstuhl gelandet", sagte er abschließend. Doch wie durch ein Wunder überstand Jonas diese schwere Zeit.

Bei DSDS mitzumachen, sei seit Jahren sein großer Traum gewesen. Und Jonas schaffte es tatsächlich, die emotional aufgewühlte Stimmung noch intensiver zu machen: Seiner gefühlvollen Interpretation von "Waves" konnte niemand widerstehen: Mit vier "Ja"-Stimmen schaffte er es in den Recall!

