Haben Brooklyn Beckham (21) und Nicola Peltz (26) etwa schon längst Ja gesagt? Der Sohn von David (45) und Victoria Beckham (46) und die Schauspielerin haben im vergangenen Sommer überraschend ihre Verlobung bekannt gegeben. Seither heißt es, die beiden würden eine extravagante XXL-Traumhochzeit planen. Aber kann es sein, dass Nicola und ihr Liebster einfach Nägel mit Köpfen gemacht und heimlich geheiratet haben? Brooklyn wurde jetzt jedenfalls mit einem goldenen Ring abgelichtet.

Am vergangenen Montag knipsten Paparazzi den 21-Jährigen beim Einkaufen in Los Angeles. Die Aufnahmen des lässig gekleideten Beckham-Sprosses, der einen Einkaufswagen schiebt, wirken auf den ersten Blick nicht gerade spektakulär. Schaut man genauer hin, sticht aber ein bestimmtes Accessoire ins Auge: Brooklyn trägt einen schlichten goldenen Ring an seinem Ringfinger. Könnte das etwa bedeuten, dass er und Nicola schon längst Mann und Frau sind?

Für eine mögliche Spontan-Hochzeit sprechen auf jeden Fall die vielen Liebeserklärungen der beiden. In den vergangenen Wochen wirkten Nicola und Brooklyn immerhin so verliebt wie nie. Brooklyn ließ sich sogar gleich mehrere Tattoos für seine Verlobte stechen.

ActionPress Brooklyn Beckham mit seiner Partnerin Nicola

APEX / MEGA Brooklyn Beckham in Los Angeles

Instagram / brooklynbeckham Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

