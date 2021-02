Könnten Michael Wendler (48) und Laura Müller (20) den nächsten Schritt gewagt haben? Der ehemalige DSDS-Juror und die Influencerin sorgten mit ihrer Beziehung von Anfang an für Schlagzeilen. Doch trotz aller Skandale – für die zuletzt vor allem der Schlagersänger mit seinen umstrittenen Aussagen sorgte – wirkt das Ehepaar immer noch unzertrennlich. Nun überrascht Laura ihre Fans mit einem ungewöhnlichen Bauchvideo: Bekommen sie und der Wendler etwa Nachwuchs?

In ihrer Instagram-Story teilte die 20-Jährige jetzt einige kurze Clips, in denen sie in einem bauchfreien weißen Top posiert. Dabei richtet sie die Kamera sehr auffällig auf ihre Körpermitte. Dazu vertagte sie ihren Liebsten und teilte ein Herz-Emoji. Will die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin so etwa andeuten, dass es möglicherweise bald Nachwuchs im Hause Wendler gibt?

Eine Erklärung zu ihrem ungewöhnlichen Video liefert Laura bisher noch nicht. Dass die beiden sich unbedingt gemeinsame Kinder wünschen, ist allerdings kein Geheimnis. Sie haben immer wieder betont, dass die Familienplanung bei ihnen bereits ein Thema ist – Michael wollte sogar direkt in der Hochzeitsnacht loslegen.

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler im Januar 2021

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

