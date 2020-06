Können sich die Fans von Michael Wendler (48) und seiner Laura (19) bald etwa über Nachwuchs freuen? Erst vor wenigen Wochen gaben sich der Schlagersänger und die Influencerin standesamtlich das Jawort. Bereits am 2. August soll dann auch die große Hochzeitsparty in Las Vegas steigen. Doch an diesem Tag hat Michael neben dem Heiraten offenbar auch noch etwas ganz anderes vor: Er möchte in der Hochzeitsnacht mit seiner Laura ein Kind zeugen!

In der neuen Folge von Laura & der Wendler – Jetzt wird geheiratet suchen die beiden Turteltauben ihre Hochzeitstorte aus. Doch Lauras Blick fällt direkt auf die, ebenfalls in dem Laden angebotenen Cake-Pops, kleine Kuchenstücke an Stielen. Sie durfte sogar einen probieren. "Aber nicht, dass du abends noch Bauchschmerzen hast", ermahnt Michael seine Frau, als sie den ersten Bissen in den Mund nimmt. Er habe nämlich Angst, dass Laura auch in der Nacht nach der Eheschließung an diesen Beschwerden leiden könnte. Denn da habe er noch etwas ganz Besonderes mit ihr vor: "Du weißt ja, in der Hochzeitsnacht werden Kinder gemacht."

Die 19-Jährige schien von der Aussage ihres Ehemanns vor laufenden Kameras jedoch etwas peinlich berührt zu sein und entgegnete ihm mit einem: "Sei anständig jetzt." Ihr Kinderwunsch ist aber offenbar nicht anzuzweifeln: Die TV-Bekanntheit betonte im vergangenen Jahr mehrfach, dass sie unbedingt ein oder zwei Babys mit dem "Egal"-Interpreten haben wolle.

ActionPress Michael Wendler, Schlagersänger

ActionPress Michael Wendler und seine Frau Laura im Mai 2020 in Köln

ActionPress Laura Norberg und Michael Wendler im März 2020 in Köln



