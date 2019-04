Ballermann-Star Willi Herren (43) ist als Spaßvogel bekannt! Kein Wunder also, dass er sich als Show-Gast bereitwillig darauf einließ, unter Hypnose gesetzt zu werden – wo andere Stars vielleicht eher gezögert hätten. Schließlich verliert man dabei die Kontrolle über sein Bewusstsein. Als der ehemalige Promi Big Brother-Bewohner schließlich willenlos war, gestand er im Interview, welche Kollegen er so gar nicht leiden kann!

Ob Willi diese Worte auch gewählt hätte, wenn er bei sich gewesen wäre? In der Show "Endlich Feierabend!" antwortete er laut Bild auf die Frage, wen er am wenigsten möge und warum: "Melanie Müller. Jürgen Milski. Schlecht, unehrlich, mediengeil." Rums – so schnell kam die Wahrheit ans Licht. Obwohl Willis Streitigkeiten mit den beiden schon vor langer Zeit ihren Weg in die Schlagzeilen gefunden haben, ist die Klarheit seiner Aussage bemerkenswert. Zumal der 43-Jährige mit beiden Schlager-Größen früher einmal befreundet war.

Deutliche Worte für Melanie fand auch Willis Sohn Stefano im Dezember 2018. In seiner Instagram-Story teilte der 24-Jährige ein altes Nackt-Pic von Melanie (30), das er mit den Worten "Ekelhaftes respektloses Weib" betitelte. Auslöser für diese verbale Entgleisung war keine Hypnose, sondern die Tatsache, dass sich Melanie in das Handgemenge zwischen Stefanos Vater und dessen Frau Jasmin Jenewein eingemischt hatte.

Instagram / williherren Willi Herren, Schlager-Sänger

Getty Images Jürgen Milski beim Echo 2018

Instagram / stefano_herren_ Stefano Herren, Willi Herrens Sohn

