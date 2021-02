Lisha und Lou haben dank dem Sommerhaus der Stars echte Freunde fürs Leben gefunden! Vergangenes Jahr nahmen die YouTuber an der Realityshow teil und trafen dort unter anderem auf die Goodbye Deutschland-Stars Caro und Andreas Robens. Auch wenn ihr Verhältnis während der Staffel ein stetiges Auf und Ab war, läuft es seit dem Ende der Ausstrahlung freundschaftlich nur umso besser zwischen den Vieren. Das verrieten Lisha und Lou gerade erst im Promiflash-Interview!

"Die Robens sind unsere große Liebe, wirklich", erklärte Lisha erfreut gegenüber Promiflash. Caro sei für sie wie eine große Schwester, Andreas für Lou wie ein großer Bruder. "Es macht so Spaß. Wir sind so oft bei denen und wir sind wirklich, wirklich froh, dass wir die dort kennengelernt haben. Also die sind wirklich unser Gewinn vom Sommerhaus", erzählte die Berlinerin. Einmal hätten sie sogar schon drei Wochen am Stück mit den beiden Bodybuildern auf Mallorca verbracht. "Wir sind richtig auf einer Wellenlänge", stellte Lou fest.

Was die beiden Paare so sehr miteinander verbindet? Sie erkennen sich und ihre Liebesgeschichte jeweils in den anderen wieder, wie Lisha erklärte: "Es ist bei denen genauso wie bei uns. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so gut. Die reden so ein bisschen frech miteinander, die Leute draußen zweifeln manchmal vielleicht: ‘Ist das wirklich Liebe?’" Der Umgang der Robens miteinander erinnere Lisha und Lou oft an ihre eigene Beziehung, die ihrer Meinung nach wirklich Seltenheitswert hat. "Ich finde, die zwei sind für mich das einzige Paar da draußen, wo ich sage, das ist dieselbe Verbindung wie bei uns", schloss Lisha ab.

TV NOW Caro Robens und Lisha im "Sommerhaus der Stars"

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha und Lou, YouTube-Pärchen

Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens im Januar 2021

