Manchmal braucht auch die DSDS-Jury etwas länger, um sich zu entscheiden. Am Dienstag kämpften die letzten Kandidaten um den Einzug in den heiß begehrten Recall der Castingshow. Unter ihnen war auch der 19-Jährige Enrico, der die Jury mit seiner Stimme überzeugen wollte. Zur großen Überraschung von Dieter Bohlen (67) hatte der junge Mann nur einen einzigen Track vorbereitet. Mit einer Acapella-Version des Songs "Mama" von Baci wollte Enrico die Jury aus den Socken hauen. Bei Dieter gelang es ihm auch – Maite (41) und Mike (21) gaben ihm aber ein "Nein". Damit war der Nachwuchssänger eigentlich raus – doch dann kam alles anders.

"Du bist irgendwie speziell. Aber ich glaube, du wärst überfordert", sagte Maite nach Enricos Auftritt. Kurze Zeit später bereute sie ihre Entscheidung allerdings. Sie wollte ihn dann doch noch einmal mit Play-back hören. "Ich habe mich umentschieden. Ich will ihn wiedersehen", stellte sie klar. Also ging es für Enrico noch ein zweites Mal vor die Jury und er performte ganz spontan "Roller" von Apache. "Verzeih mir, ich hab einen Fehler gemacht", gab die Schlagersängerin danach zu. Für Enrico ging es letztendlich mit dreimal "Ja" in den Recall.

Und auch dort konnte der 19-Jährige überzeugen und sang sich kurzerhand in die nächste Runde. "Das habe ich Maite Kelly zu verdanken", sagte der DSDS-Teilnehmer megahappy. Wie weit er am Ende kommt, bleibt abzuwarten.

TVNOW / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

TVNOW / Stefan Gregorowius Enrico, DSDS-Kandidat 2021

Instagram / dieterbohlen Die DSDS-Jury 2020: Mike Singer, Maite Kelly und Dieter Bohlen

