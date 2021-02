Jessica Paszka (30) bringt so schnell nichts aus der Ruhe! Die werdende Mama gibt im Netz stets Updates zu ihrer Schwangerschaft. Dabei teilt sie mit ihren Followern nicht nur die schönen Momente. Offen und ehrlich spricht die Influencerin etwa über ihre Gewichtszunahme, ungewollte Haare am Bauch und ihre veränderten Brustwarzen! Nun erzählte Jessica, dass sie seit Beginn ihrer Schwangerschaft auch wieder vermehrt mit ihrer Neurodermitis zu kämpfen habe – sie lasse sich davon aber nicht stressen!

In ihrer Insta-Story gab die 30-Jährige erneut intime Einblicke in ihr Leben als Schwangere und verriet: "Ich habe Neurodermitis, seitdem ich auf der Welt bin, und es kommt schubweise. Es kam in der Schwangerschaft echt öfter als gedacht. Aber es ist nicht schlimm. Also es bringt mich jetzt nicht aus der Bahn." Obwohl Jessica nun mit einigen Veränderungen umgehen müsse, gibt sie entspannt zu Protokoll: "Ich liebe es, dass ich mit so einer Leichtigkeit mit allem umgehe."

Dabei falle der Ex-Bachelorette einfach nichts ein, das passieren und ihr Sorgen bereiten könnte. Außerdem wisse Jessica auch, warum ihre Haut irritiert sei: "Ich habe bestimmt gestern was gegessen, was ich einfach nicht essen darf", gestand sie. So müsse sie eigentlich auf Nüsse und Schokolade verzichten.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Februar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Influencerin

