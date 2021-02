Na, da fühlt sich aber jemand pudelwohl! Jessica Paszka (30) und Johannes Haller (33) werden in wenigen Monaten zum ersten Mal Eltern. Während sich die ehemalige Bachelorette zu Beginn ihrer Schwangerschaft erst noch an das neue Körpergefühl und die wachsenden Rundungen gewöhnen musste, liebt sie ihre Schwangerschaftskurven jetzt umso mehr: In einem Netz-Clip setzt Jessi ihren Babybauch ziemlich sexy in Szene!

Via Instagram teilte die werdende Mama vor wenigen Tagen ein Video von sich, in dem sie auf einem Stuhl sitzend in einer Lackhose posiert und mit einer offenen Bluse ihr üppiges De­kolle­té betont. Dass sie zurzeit ihren Body liebt, ist dabei kaum zu übersehen. "Ich habe mich noch nie so wohlgefühlt! Ich bin schon 19 Kilo schwerer und freue mich von Tag zu Tag mehr auf unseren kleinen Schatz", kommentierte die 30-Jährige begeistert ihren Beitrag.

Die 19 Extra-Kilos scheinen die Beauty nicht zu stören – ganz im Gegenteil: In der 26. Schwangerschaftswoche ist Jessi einfach nur "glücklich und zufrieden", wie sie selbst zu einem aktuellen Schnappschuss von sich schreibt. "Mir fehlt es einfach an nichts. Ich kann euch dieses Gefühl einfach nicht beschreiben", betont sie.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka im Januar 2021

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, TV-Star

