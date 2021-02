Diese Liebeserklärung hat es in sich! Die ehemalige GNTM-Kandidatin Fiona Erdmann (32) wurde vor einem halben Jahr zum ersten Mal Mama – seitdem hat die Beauty nur noch Augen für ihren niedlichen Sohn namens Leo Luan. Für ihren Nachwuchs hat sie mittlerweile eine sichere Umgebung geschaffen: Vor Kurzem kaufte die Influencerin mit ihrem Mann Moe ein Haus in Dubai. Nun machte Fiona klar, dass sie immer dafür sorgen werde, dass ihr Sohn sich bei ihr geborgen fühlt!

Auf Instagram teilte die 32-Jährige eine niedliche Aufnahme des Mama-Sohn-Gespanns – Fiona gibt ihrem Sprössling darauf einen liebevollen Schmatzer und hält ihn ganz fest an sich gedrückt. Dazu widmet sie ihrem Schatz liebevolle Worte: "In meinen Armen wirst du immer sicher sein, wirst immer Liebe und Geborgenheit spüren und wirst dich immer an meine Schulter lehnen, wenn du sie brauchst." Mit all ihrer Macht wolle sie für ihr Kind da sein und es immer voll und ganz unterstützen.

Auch die Fangemeinde des Models ist von diesem herzerwärmenden Post völlig überwältigt. "Du bist eine wahnsinnig tolle Mutter. Was für ein schön geschriebener Text", staunte eine gerührte Followerin auf Instagram.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Freund Mohammad mit dem gemeinsamen Nachwuchs

Instagram / fionaerdmann Model Fiona Erdmann

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihr Baby im Oktober 2020

