Kasia Lenhardts (✝25) Tod schlägt hohe Wellen in der Promiwelt! Am Mittwochmorgen war bekannt geworden, dass das Model mit nur 25 Jahren leblos in seiner Wohnung aufgefunden wurde – wenige Tage, nachdem die Trennung von Fußballer Jérôme Boateng (32) zu einem öffentlichen Rosenkrieg geworden war. Nachdem die furchtbare Nachricht die Runde gemacht hat, melden sich nun zahlreiche deutsche Stars und Sternchen im Netz – und richten letzte Worte an Kasia.

Unter dem letzten Instagram-Post der Mutter eines Sohnes häufen sich inzwischen die rührende Kommentare voller Anteilnahme: "Ein toller Mensch und ein wundervoller Charakter. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie sehr ich dich gemocht habe", schreibt Germany's next Topmodel-Kollegin Christina Peno (24), Ex-Berlin - Tag & Nacht-Star Jenefer Riili erklärt zudem: Da sieht man wieder, was Medien und öffentliche Hetze anrichten. Weil alle stark sind, aber nur im Internet... Ich hoffe, du findest deinen Frieden, sowas hat keiner verdient. Viel Kraft an die Familie und vor allem an den kleinen Sohn, möge Gott Gerechtigkeit geben!" Auch Janine Pink (33) und Theresia Fischer (28) bekunden ihr Beileid.

Auch Influencerin Kristina Levina meldete sich auf der Plattform zum Tod ihrer Freundin zu Wort. Unter ein Foto von Kasia schrieb sie: "Ich hoffe, alle Leute, die Hate-Nachrichten, böse Kommentare, Gerüchte oder andere Sachen verbreitet haben, schämen sich in Grund und Boden. Ich bin komplett schockiert und sprachlos. Ich hoffe, du findest Frieden!"

Kasia Lenhardt, Model

Jenefer Riili im August 2020

Kristina Levina und Kasia Lenhardt

