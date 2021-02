Schreckliche Nachrichten aus dem Germany's next Topmodel-Kosmos! Kasia Lenhardt (✝25) soll überraschend gestorben sein. Sie ist eine der bekanntesten Teilnehmerinnen von Heidi Klums (47) Model-Castingshow – sie belegte in Staffel sieben den vierten Platz. Sie arbeitete nach ihrer Teilnahme als Model und schaffte es zu größerer Bekanntheit durch ihre Beziehung zu Fußballstar Jérôme Boateng (32), die vor Kurzem in die Brüche ging. Jetzt soll Kasia tot sein.

Dies berichtet nun Bild. Demnach sei die gebürtige Polin am Dienstag im Alter von 25 Jahren verstorben. So habe die Polizei auf Anfrage bestätigt, dass es bei ihrem Tod keine Hinweise auf Fremdverschulden gab. Zuletzt war Kasia aufgrund der Trennung von Boateng Gesprächsthema in den Medien. Das Liebes-Aus der beiden wurde am 2. Februar bekannt gegeben.

Kasia hinterlässt nicht nur eine traurige Fan-Gemeinde, sondern auch ein Kind. Mit 19 Jahren war das TV-Gesicht nämlich bereits Mutter geworden. Ihr Sohnemann hört auf den Namen Noan und der Papa ist ein ehemaliger Langzeitfreund, von dem sie sich mit 22 Jahren trennte.

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt, ehemalige GNTM-Kandidatin

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im April 2020

Instagram / kasia_lenhardt Kasia Lenhardt im April 2020

