Jérôme Boateng (32) bricht nach den schrecklichen Nachrichten um seine Ex-Partnerin Kasia Lenhardt seine Teilnahme an der Klub-WM in Katar ab! Erst heute Morgen wurde öffentlich, dass die ehemalige GNTM-Beauty am Dienstagabend in ihrer Berliner Wohnung verstorben ist. Nur wenige Tage vor dieser Tragödie hatten Jérôme und die Influencerin ihre Trennung bekannt gegeben. Nun reist Jérôme vorzeitig von dem Turnier aus dem Emirat ab, wie sein Trainer bestätigt.

Eigentlich sollte Boateng mit seinem Verein FC Bayern München am Donnerstag in Katar im Finale der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft gegen UANL Tigres antreten. Der Kicker hat sich aber aufgrund der tragischen Ereignisse dazu entschlossen, das Event für sich vorzeitig zu beenden. Das erklärte der Bayern-Coach Hansi Flick laut Bild auf einer Pressekonferenz: "Jérôme war auf meinem Zimmer und hat mich gebeten, dass er nach Hause fahren darf. Von der Vereinsseite aus haben wir ihm diesen Wunsch auch erfüllt."

Laut Trainer Flick sei die Tragödie um Kasia am gesamten Verein nicht spurlos vorübergegangen: "Das hat uns alle sehr mitgenommen", erklärte der Coach. Vorerst werde Boateng außerdem bis auf Weiteres nicht mehr für den Verein zur Verfügung stehen.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / kasia_lenhardt Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt

Getty Images Jérôme Boateng, Fußballer

Instagram / jeromeboateng Jérôme Boateng und Kasia Lenhardt im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de