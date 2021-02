Ganz schön mutig, J.Lo! Sängerin Jennifer Lopez (51) wird immer wieder um ihr Aussehen beneidet und von vielen angehimmelt – für viele hat sie einen Traumkörper, makellose Haut und eine umwerfende Löwenmähne, die sie auch auf der Bühne gerne mal wild umherschüttelt. Das ist nun allerdings vorbei: Die 51-Jährige verabschiedete sich jetzt nämlich von ihren langen Haaren und präsentierte sich mit einem frechen Pixie-Cut.

J.Lo ist auf dem Cover des US-Magazins Allure zu sehen und überraschte dabei mit einem neuen Look: Statt langer Wellen trägt die Musikerin jetzt einen Kurzhaarschnitt, wie sie auf Instagram präsentierte. Egal, ob lang oder kurz, Jennifer Lopez sieht einfach immer gut aus. Ihre One-Shoulder-Outfits bringen die neue Frisur beim Fotoshooting perfekt zur Geltung. Und was halten die Fans davon? Sie lieben es. Die "On The Floor"-Interpretin wird in der Kommentarspalte unter den Fotos mit Feuer-Emojis und Komplimenten nur so überschüttet.

Aber auch ein Weltstar würde ohne die richtige Pflege und das passende Training nicht einfach so gut aussehen. Gegenüber Elle verriet die Sängerin vor Kurzem ihre fünf Beautytricks. Dazu gehören viel Schlaf, regelmäßig Sonnenschutz, verschiedene Seren und Nahrungsergänzungsmittel sowie generell ein gesunder Lifestyle. Darüber hinaus trainiere Jennifer jeden Tag.

Instagram / jlo Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez im Januar 2021 in Washington D.C.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

