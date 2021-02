Iwan Rheon (35) dürfte den allermeisten aus der Fantasy-Serie Game of Thrones bekannt sein. In der HBO-Produktion schlüpfte der Brite in die Rolle des sadistischen und grausamen Ramsay Bolton, der in der beinahe legendären "Schlacht der Bastarde" den Serientod stirbt. Das Engagement diente dem Schauspieler – wie vielen seiner Kollegen – als Sprungbrett, machte ihn international bekannt. So darf Iwan nun auch an einer der größten deutschen Filmproduktionen des Jahres mitwirken: In der Kinoversion der "Zauberflöte" spielt der 35-Jährige den Vogelfänger Papageno.

Mutet "Das Lied von Eis und Feuer" lediglich musikalisch an, dürfte die Verfilmung der weltberühmten Oper wohl kaum ohne Stücke aus der Feder Mozarts auskommen. Mit Iwan haben die Produzenten dabei genau den Richtigen an Land gezogen. Schon seit seinem 15. Lebensjahr soll der Waliser Songs schreiben, im Jahr 2015 veröffentlichte er ein eigenes Album. "Wir sind begeistert, die bekannteste Oper weltweit auf die große Leinwand zu bringen. Und wir sind froh, einen Weltstar dabei zu haben, der selbst auch Sänger ist", freuten sich die Macher des Films im Gespräch mit der Bild.

Neben Iwan wird unter anderem der einstige "Tatort"-Kommissar Stefan Konarske mit von der Partie sein. Bei einem der Co-Produzenten handelt es sich um niemand Geringeres als den "Independence Day"-Schöpfer Roland Emmerich (65). Die Dreharbeiten finden zunächst in den Bavaria Studios in München statt, später soll auch noch in Salzburg gedreht werden.

