Ist Germany's next Topmodel etwa gar nicht mit den Anforderungen im normalen Modelgeschäft vergleichbar? Bereits in den vergangenen Staffeln der Castingshow mussten sich die Kandidatinnen kräftezehrenden Herausforderungen stellen: Sei es ein Shooting mit Kakerlaken auf den Schultern, Posieren in schwindelerregender Höhe oder ein Walk auf Scherben. Doch erwarten die Gewinnerin nach dem Finale ähnliche Jobs? Jetzt sprach Modelmama Heidi Klum (47) Klartext!

"Wir machen immer sehr verrückte Shootings. Am Ende des Tages sind die meisten Jobs im realen Modelgeschäft nicht so, aber sie können vorkommen", verriet Heidi in einer GNTM-Pressekonferenz, bei der auch Promiflash anwesend war. Während der Show möchte die Chefjurorin ihre Schützlinge auf die schwierigsten Jobs vorbereiten. "Wenn die Mädchen aus meiner Schule draußen sind und in die richtige Modelwelt geschubst werden, dann wird es schon einfacher sein vom Shooting her", erklärte die 47-Jährige.

Herkömmliche Shootings und Catwalks wie solche, die im normalen Modelalltag auf die Girls warten, seien jedoch auch für die Zuschauer der Sendung zu langweilig. Hat sich Heidi vielleicht gerade deshalb für die 16. Staffel etwas noch Verrückteres einfallen lassen? Immerhin wartet auf die Topmodel-Anwärterinnen in diesem Jahr nicht nur ein Nacktshooting, sondern gleich ein kompletter Walk ohne Bekleidung.

Instagram / heidiklum Heidi Klum bei GNTM-Dreharbeiten, November 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Berlin

Instagram / heidiklum Heidi Klum, November 2020

