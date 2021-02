Die neue Love Island-Villa lockt mit ruhigen Plätzchen zum feuchtfröhlichen Kennenlernen! Am 9. März ist es so weit: Die neue Staffel der RTL2-Flirtshow startet in eine neue Runde. Obwohl die Herbst-Episoden erst vor wenigen Monaten über die Bildschirme geflackert sind, gibt eine brandneue Frühjahrsausgabe neuen Singles die Chance darauf, die große Liebe im Paradies zu finden. Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) sehnt den Start bereits herbei und verrät gegenüber Promiflash: Nicht nur der Drehort hat sich geändert.

"Neue Staffel – alles neu. Wir sind nicht in Mallorca, sondern auf Teneriffa", teasert die Brünette im Gespräch mit Promiflash an und schwärmt von der dortigen Location: "Wir haben eine neue Villa, und die ist wunderschön. Es ist noch größer, viel größer als auf Mallorca, wir haben einen Infinity-Pool mit Meerblick, wir haben einen Wellness-Bereich mit Whirlpool. Die Islander können sich wirklich drauf freuen." Dank der neuen Luxus-Location dürfte sich laut der 44-Jährigen die eine oder andere schlüpfrige Ecke für das Liebesspiel der Islander finden lassen.

Dass die Datingshow schon in wenigen Wochen wieder für Schmetterlinge im Bauch sorgen wird, findet die zweifache Mutter ganz fabelhaft. "Ich freue mich wirklich sehr. Keiner hat erwartet, dass es so schnell wieder 'Love Island' gibt, aber zum Glück haben wir jetzt eine Frühjahrsstaffel", erklärt sie. Das Ziel für kommenden März sei dann ganz klar: Frühlingsgefühle wecken!

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 8. März, um 20:15 Uhr und ab 9. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI.

