Lange müssen sich die Love Island-Fans nicht mehr gedulden! Nur kurz nach Ende der vierten Staffel des Flirt-Formats wurde bekannt, dass 2021 gleich doppelt so viele Singles die Gelegenheit bekommen werden, nach ihrer großen Liebe zu suchen: Neben der regulären Show im Herbst wird es in diesem Jahr auch eine Frühjahrs-Ausgabe geben. Zu dem Starttermin gab es bislang allerdings nur Spekulationen. Doch jetzt ist endlich offiziell, wann genau die fünfte Staffel losgeht!

Wie RTL2 in einer Pressemitteilung bekannt gibt, soll die erste "Love Island"-Folge am 8. März um 20:15 Uhr über die TV-Bildschirme flimmern. Ab dem 9. März laufen die Episoden dann von montags bis freitags sowie sonntags um 22:15 Uhr. Die Moderatorin Jana Ina Zarrella (44) ist schon voller Vorfreude: "Ich freue mich sehr, dass es dieses Jahr die doppelte Dosis 'Love Island' gibt und wir den Frühling mit tollen Flirts und ganz viel Liebe aufblühen lassen."

In der kommenden Staffel wird es zudem eine wichtige Neuerung geben: Statt wie in den vergangenen Staffeln auf Mallorca soll nun auf einer anderen Insel gedreht werden. "In einer traumhaften Villa auf Teneriffa erwarten die attraktiven Islander drei Wochen aufregender Flirts, unvergesslicher Dates und vielleicht sogar die wahre Liebe", heißt es in der Mitteilung. Grund dafür sind die dort im Frühling höheren Temperaturen.

