Die Zuschauer können sich demnächst auf eine extralange Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" freuen. Nachdem die Quizshow ein halbes Jahr lang Pause gemacht hatte, kehrte sie im vergangenen November zurück ins TV – und jetzt steht sogar ein ganz besonderes Jubiläum vor der Tür: Das ARD-Format flimmert bald zum 25. Mal über die Fernsehbildschirme. Zu diesem Anlass gibt es ein XXL-Format der Ratesendung – und das wird noch in dieser Woche ausgestrahlt.

Um genau zu sein, ist es bereits am Samstag, dem 13. Februar so weit. Dann spielen die beiden Team-Kapitäne Elton (49) und Bernhard Hoëcker (50) sowie einige prominente Gäste in einer extralangen Primetime-Version von "Wer weiß denn sowas?" um 50.000 Euro für den guten Zweck. Eine Pressemail verrät bereits, welche VIPs sich den kniffligen Rätseln stellen werden. Moderiert wird die Sendung von niemand Geringerem als Kai Pflaume (53).

Bei der Jubiläumsedition ist unter anderem Peter Maffay (71) am Start. Doch er ist nicht der einzige deutsche Megastar, der sich der in der Spieleshow beweisen will. Auch Senta Berger (79) und Christoph Maria Herbst (55) werden ihr Wissen unter Beweis stellen. Die Runde wird noch durch den Handballspieler Alexander Bommes (45) und die Moderatorin Laura Wontorra (31) vervollständigt.

Anzeige

ARD/Thomas Leidig Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton in "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige

ARD/Thomas Leidig Bernhard Hoëcker, Kai Pflaume und Elton bei "Wer weiß denn sowas?"

Anzeige

Getty Images Peter Maffay, Songwriter

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de