Jennifer Lange (27) hat wohl komplett abgeschlossen! Die Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidatin und Andrej Mangold (34) gaben vor einigen Monaten überraschend ihre Trennung bekannt – sie hatten sich 2019 beim Bachelor kennen und lieben gelernt. Nach wie vor hoffen einige Fans der beiden auf eine Reunion des ehemaligen Paares – doch nun machte Jenny klar, dass aus einem Comeback wohl in diesem Leben nichts mehr wird!

In einem Q&A auf Instagram erkundigte ein Follower sich nach Jennys Verhältnis zu Andrej – offenbar hatte er die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Die Antwort der Brünetten war allerdings mehr als eindeutig: "Was soll mit ihm sein? Ich habe keinen Kontakt zu ihm. Und nein, es wird auch kein Liebes-Comeback geben." Mit diesem deutlichen Statement dürfte der Traum von einer Wiedervereinigung für die Fans wohl wie eine Seifenblase zerplatzt sein.

Nebenbei enthüllte sie auch, dass sie nun endlich ein Gefühl von Freiheit verspüre – in den letzten Jahren habe sie sich nämlich sehr "fremdbestimmt" gefühlt: "Das ist aber völlig okay und auch irgendwo einleuchtend, wenn ich darüber nachdenke, was in den letzten zwei Jahren alles passiert ist."

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange, Reality-TV-Stars

ActionPress Andrej Mangold und Jennifer Lange im Juli 2019 in Aachen

Instagram / agentlange Jennifer Lange, Influencerin

