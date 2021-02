Mit Kylie hat JoJo Siwa genau die richtige Frau an ihrer Seite! Erst Ende Januar hatte sich der TikTok-Star im Netz als bisexuell geoutet und verkündete kurz darauf, derzeit in einer Beziehung mit einer Frau zu sein: Seit einem Monat geht die 17-Jährige mit ihrer einst besten Freundin Kylie durchs Leben und lässt keinen Zweifel daran, wie glücklich sie darüber ist: Sie macht ihrer besseren Hälfte jetzt eine zuckersüße Liebeserklärung!

Zu Gast in Jimmy Fallons The Tonight Show spricht JoJo jetzt nur in den höchsten Tönen von Kylie: "Ich habe die beste, wundervollste, perfekteste, schönste Freundin auf der ganzen Welt!" Die Blondine schwärmt aber nicht nur von ihrer Partnerin – sie stellt darüber hinaus auch klar, dass sie voll und ganz hinter ihrer Beziehung steht. "Es ist nichts, wofür ich mich schäme, ich hatte es vorher einfach nur noch nicht im Internet verkündet", begründet sie, weshalb sie erst vor wenigen Tagen von ihrer neuen Liebe berichtete.

Die Beziehung zu Kylie hatte JoJo am Montag via Instagram publik gemacht: Sie hatte eine Reihe Pärchenfotos geteilt und in einem Kommentar zu ihrem Post geschwärmt: "Nachdem sie mehr als ein Jahr meine beste Freundin war, darf ich diesen außergewöhnlichen Menschen seit dem 8. Januar 2021 meine feste Freundin nennen!"

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa Jojo Siwa (r.) mit ihrer Freundin Kylie

Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa, 2021

Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im August 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de