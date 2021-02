Im Oktober 2016 wurde Kim Kardashian (40) in ihrer Wohnung in Paris überfallen und mit einer Waffe bedroht. Zwölf maskierte Räuber fesselten den Keeping up with the Kardashians-Star und stahlen Schmuck im Wert von etwa zehn Millionen Euro. Knapp vier Jahre nach dem Überfall veröffentlichte Yunice Abbas, einer der verhafteten Diebe, sogar ein Buch über den Vorfall. Nun gab er zu, dass er im Vorfeld gar nicht wusste, wer Kim Kardashian ist.

In einer Reihe von Interviews gab Yunice Abbas nun zu, dass er dem Raub nie zugestimmt hätte, wenn er vorher gewusst hätte, wie berühmt sein Opfer ist. "Ich bin mitgegangen, um einen Diamanten zu bekommen, das ist alles. Ich hätte nie gedacht, dass sie so berühmt ist", gestand er laut The Sun. Er erklärte, er habe es "sofort bereut, einen Fuß in dieses Gebäude gesetzt zu haben", als er realisierte, was er getan hatte.

Ein Freund habe ihm zwar im Vorfeld gesagt: "Ich warne dich, sie ist ein Star. Die Frau eines amerikanischen Rappers", doch er hätte damals keine Rapper gekannt. Daher stimmte er zu, während der Pariser Fashion Week mit elf weiteren Personen bei dem Reality-TV-Star einzubrechen. In seinem Buch "I Kidnapped Kim Kardashian" gab Yunice anschließend zu, dass er Teil des Überfalls war.

