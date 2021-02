Da ist er auch schon: der erste Streit bei Germany's next Topmodel. Wenn die Zuschauer in 16 Staffeln eines gelehrt haben, dann, dass die beliebte Castingshow nie ohne das eine oder andere hitzige Wortgefecht auskommt. Sogar handgreiflich wurde man in vergangenen Show-Ausgaben schon. Ganz so extrem geht es in Folge zwei zwar nicht zu, dafür aber nicht weniger dramatisch: Zwischen Soulin Omar und Liliana Maxwell fliegen die Fetzen!

Auslöser für den Zoff ist, dass Soulin ihren Mitstreiterinnen, mit denen sie gemeinsam für ein Foto posieren muss, sagt, dass sie als Gruppe funktionieren müssen. "Das sagt du?", fragt Liliana sie daraufhin ungläubig – und der Streit nimmt seinen Lauf. "Manchmal macht sie Sachen und denkt nicht an andere Leute", meint die 21-Jährige. Soulin betont aber: "Mein Ehrgeiz wird ein bisschen falsch interpretiert, weil ich möchte etwas erreichen, aber niemandem die Show stehlen." Die gebürtige Syrerin bricht in Tränen aus – immer wieder. Denn auch ein Gespräch nach dem Shooting bringt nicht die gewünschte Versöhnung.

Abends versuchen es die beiden Models noch einmal mit einer Aussprache. "Manchmal willst du das zu viel, sodass du nicht daran denkst, dass noch andere Leute da sind", wirft Liliana ihrer Konkurrentin vor. Soulin ist zwar anderer Meinung, entschuldigt sich aber. Trotzdem ist es ihrer Mitstreiterin wichtig, eines noch zu ergänzen: "Wenn ich zu Hause bin und sehe, dass du im Interview gesagt hast, dass ich schuld daran bin, dass dein Shooting nicht gut gelaufen ist: Ich werde deine Beine brechen." Soulin nimmt diese Drohung mit Humor.

Instagram / itssoulin Soulin Omar, Model

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / itssoulin Soulin, GNTM-Kandidatin 2021

