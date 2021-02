Da hat aber jemand eine Menge Spaß! Sarah Jessica Parker (55) wurde Ende der 90er-Jahre durch ihre Rolle der Carrie Bradshaw in Sex and the City zum Megastar und zur absoluten Stilikone vieler Fans. Mit ihrem Seriencharakter hat die Schauspielerin vor allem eines gemeinsam: die Liebe zu Schuhen. Und das wurde nun einmal mehr wieder deutlich – Sarah wurde beim ausgiebigen Anprobieren von High Heels erwischt!

Vergangene Woche erspähten Paparazzi die 55-Jährige in ihrem eigenen Laden in New York. Ganz wie Carrie Bradshaw probierte der Hollywoodstar ein neues Schuhpaar nach dem anderen an – und hatte dabei ganz offensichtlich einen Heidenspaß: Wie ein aufgeregter Teenager lümmelte Sarah auf einem Sofa herum und streckte ihre Beine mit den neuen High Heels in die Luft. Letztendlich schaffte es aber kein neues Paar mit zu ihr nach Hause, die Unternehmerin verließ ihren Laden ohne vollgepackte Tüten.

Fans bekommen Sarah aber auch ganz bald wieder anders zu Gesicht – denn Anfang des Jahres wurde bestätigt, dass es ein "Sex and the City"-Reboot geben wird. "Und genau so geht die Geschichte weiter", hatte der Serienliebling in einem Instagram-Beitrag die Fortsetzung der Erfolgsserie angeteasert und die Fans damit auf die Folter gespannt.

Sarah Jessica Parker, Schauspielerin

Sarah Jessica Parker in New York, Februar 2021

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

