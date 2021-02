Mandy Moore (36) ist in Countdown-Stimmung! Im September verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Mann Taylor Goldsmith den ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Damit geht für die This Is Us-Darstellerin ein lang gehegter Kinderwunsch in Erfüllung. Mittlerweile befindet sie sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft und die Vorfreude steigt mit jedem Tag. Wenn es nach Mandy ginge, könnte ihr Söhnchen sich nun auf den Weg machen.

Das stellt sie in ihrer aktuellen Instagram-Story klar. Sie teilt darin ein Spiegelselfie, auf dem sie stolz ihren XXL-Babybauch präsentiert. Und tatsächlich scheint die Geburt kurz bevorzustehen, denn laut der 36-Jährigen könnte es "jeden Tag" so weit sein. "Ich weiß, es sieht so aus, als würde er noch weit oben liegen. Aber glaubt mir, sein Kopf liegt schon sehr tief. Wir sind bereit, dich kennenzulernen, kleiner Mann", erklärt sie zu dem Foto.

Mandy blickt der Entbindung also offenbar optimistisch und freudig entgegen. Dabei hatte sie zuletzt noch angedeutet, dass sie ihren Sohn womöglich nicht auf dem natürlichem Weg zur Welt bringen kann. Weil ihre Blutplättchen während der Schwangerschaft gesunken waren, müsse sie ihren ursprünglichen Geburtsplan ändern, erklärte sie damals leicht zerknirscht.

Getty Images Schauspielerin Mandy Moore

Instagram / mandymooremm Mandy Moore im Februar 2021

Getty Images Mandy Moore in Los Angeles, Dezember 2018

