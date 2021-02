Der erste Kuss bei Der Bachelor löst jedes Mal Drama und Zickereien aus! Das war vermutlich auch der Grund, warum Kandidatin Denise Hersing (25) die Busselei mit Rosenkavalier Niko Griesert (30) nicht an die große Glocke hängen wollte. Sie weihte nur ihre engsten Vertrauten ein – unter anderem auch Linda-Caroline Nobat (26). Die hat in großer Runde dann angedeutet, dass Denise ein süßes Geheimnis hat. Im Promiflash-Interview verriet sie jetzt, was es mit der Aktion auf sich hatte.

Kurz zur Vorgeschichte: Kandidatin Melissa Lindner (27) hatte das Knutsch-Gespräch nämlich belauscht und Linda gesagt, dass sie Bescheid weiß. Daraufhin warnte diese wiederum Denise im Beisein der anderen Girls: "Sie weiß es." Klar, dass da alle direkt fragten, was "es" ist. Linda selbst erklärte ihr Verhalten gegenüber Promiflash so: "Ich habe versucht zu verhindern, dass Denises Kusslüge durch Melissa auffliegt. [...] Deshalb habe ich den Mädels danach sofort eine glaubwürdige Geschichte präsentiert, sodass sie zumindest nicht von mir von der Kusslüge erfuhren."

Linda selbst fand, dass sie die prekäre Situation heldenhaft gelöst hat. Doch die Fernsehzuschauer sahen das ein bisschen anders. Auf Facebook schrieb beispielsweise ein Fan: "Das war aber auch eine miese Aktion von Linda." Glaubt ihr, dass sie tatsächlich nur gute Absichten hatte? Stimmt ab!

TVNow Denise Hersing und Niko Griesert in der dritten Bachelor-Folge 2021

Instagram / iamlindadt Linda-Caroline Nobat, "Der Bachelor"-Kandidatin 2021

TV NOW "Bachelor"-Kandidatinnen Denise Hersing und Linda-Caroline Nobat

