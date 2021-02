Haben die The Masked Singer-Fans schon vorab einen Favoriten? Kommenden Dienstag ist es so weit: Die beliebte Gesangsshow mit den verkleideten Promis geht in die nächste Runde. Inzwischen hat der Sender ProSieben auch alle zehn Kostüme präsentiert. Zwar konnten die Zuschauer die diesjährigen Kandidaten noch nicht singen hören – aber vielleicht gibt es ja schon jetzt einen "The Masked Singer"-Zuschauerliebling?

Ganz klar: Mit dem Einhorn dürften sehr viele Fans glücklich sein – kaum ein anderes Kostüm ist derart eindringlich eingefordert worden. Auch der Flamingo ist natürlich ein absolutes Trend-Tierchen! Doch können die beiden es wirklich mit dem Quokka aufnehmen? Nicht umsonst gilt das australische Beuteltier als eines der niedlichsten Tiere der Welt! Zudem sind auch das Küken und der Dinosaurier unbestreitbar entzückend...

Doch bekanntermaßen mag nicht jeder die flauschigen Kostüme – Rateteammitglied Rea Garvey (47) zum Beispiel ist kein Fan davon! Zum Glück gibt es aber auch wieder ein paar richtig coole Kostüme: So dürfte der Stier ganz nach dem Geschmack vieler Sportfans sein. Die Schildkröte ist etwas für echte Haudegen und der Leopard einfach nur stylish! Der Monstronaut ist als Kind des Monsters und des Astronauten natürlich ebenfalls etwas ganz Besonderes. Als Letztes wurde schließlich das Schwein enthüllt. Dieses ausgefallene Kostüm dürfte sicherlich auch so manches Zuschauerherz höherschlagen lassen!

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Singer"-Einhorn

ProSieben/Willi Weber Das Quokka von "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das Schwein von "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Das Küken von "The Masked Singer"

ProSieben/Willi Weber Der "The Masked Singer"-Monstronaut

ProSieben / Willi Weber Die Schildkröte bei "The Masked Singer"

