Die Fans sind schon fleißig am Mitfiebern! Erst kürzlich gab ProSieben alle zehn Kostüme der neuen The Masked Singer-Staffel bekannt – ab dem 16. Februar geht das Format nämlich in die vierte Runde. Nach der Enthüllung spekulierten die Liebhaber der Show nun bereits fleißig darüber, welcher Promi sich wohl hinter welcher Maske verbergen könnte: Diese Promis liegen im Fan-Voting aktuell vorne!

1. Das Einhorn

Die meisten Nutzer sind sich sicher: Hinter dem Einhorn versteckt sich eine weibliche Persönlichkeit. Ganze 35,5 Prozent tippten hier auf die Schauspielerin Martina Hill (46), knapp 15 Prozent vermuteten die Schlagersängerin Vanessa Mai (28) hinter dem zauberhaften Fabelwesen. Den dritten Platz mit etwas weniger als zehn Prozent belegt eine eher unwahrscheinliche Kandidatin: Bundeskanzlerin Angela Merkel (66).

2. Der Dinosaurier

Das Kostüm, welches insgesamt knapp 400 Stunden Arbeit benötigte, soll einen männlichen Promi bekleiden – zumindest, wenn es nach den Fans geht. Ein Großteil der Voter dachte bei dem aufgedrehten Dinosaurier an den Comedian Luke Mockridge (31), aber auch Otto Waalkes (72) und sogar der Politiker Markus Söder wurden in Betracht gezogen.

3. Der Monstronaut

Hinter dem nächsten Kostüm wird eine Sportlegende vermutet – Basketballer Dirk Nowitzki (42) könnte angeblich ab nächster Woche als Monstronaut die Mengen mit seinem Gesang begeistern. Aber auch Angela Merkel ist im Rennen – 16,5 Prozent der App-Nutzer vermuteten auch hinter dieser Maske die 66-Jährige.

4. Das Quokka

Beim Quokka scheint sich die Mehrheit sicher zu sein: Über 50 Prozent erahnten den Komiker Faisal Kawusi (29) hinter dem coolen Quokka-Kostüm. Anscheinend lässt die XXL-Poserkette des pelzigen DJs allerdings auch auf Chris Tall (29) schließen.

5. Der Flamingo

Der Promi, der sich angeblich hinter dem buntesten Kostüm verbirgt, muss laut den abstimmenden Nutzern mindestens genau so ein schillernder Paradiesvogel sein: Dragqueen Olivia Jones (51) belegt mit weitem Vorsprung den ersten Platz – aber auch Jorge González (53) ist im Gespräch.

6. Der Stier

Der Stier strotzt nur so vor Energie und Kraft – ein Grund für die Zuschauer, die Sportskanone Thorsten Legat (52) hinter der Verkleidung zu erahnen. Aber auch der American-Football-Trainer Patrick Esume scheint zumindest für 18,7 Prozent infrage zu kommen.

7. Das Küken

Auch hier lässt sich eine Tendenz der Fangemeinde des Formats beobachten: Knapp 33 Prozent vermuteten die Entertainerin Ilka Bessin (49) hinter dem verspielten Küken, das wohl gerne auch mal Blödsinn macht. Den zweiten Platz belegt bislang die sympathische Blondine Evelyn Burdecki (32) – und auch auf die Fernsehmoderatorin Hella von Sinnen (62) wurde getippt.

8. Die Schildkröte

Mit Abstand am häufigsten stimmten die Nutzer für den Comedian Sascha Grammel (46) ab. Für die Schildkröte im Piraten-Look erhofften sich knapp neun Prozent der Voter aber auch eine wahre Hollywood-Größe: und zwar die Fluch der Karibik-Legende Johnny Depp (57).

9. Der Leopard

Hinter dem Leoparden aka dem Meister der Illusion wird die Schlagersängerin Helene Fischer (36) vermutet. Doch auch Angela Merkel kassierte nicht wenige Stimmen – ganze 12 Prozent vermuteten die Bundeskanzlerin hinter der eleganten Gestalt.

10. Das Schwein

Beim glamourösen Schwein sind sich 40 Prozent der Fans ganz schön sicher: Evelyn Burdecki soll sich hinter diesem Kostüm verbergen. Aber offenbar könnten sich einige auch hinter diesem Kostüm ein bekanntes Politiker-Gesicht vorstellen – so wurde auch hier reichlich für Angela Merkel abgestimmt.

