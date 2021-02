Stars lieben es, zu schummeln! Katy Perry (36) ist seit einigen Monaten Mutter einer Tochter. Zusammen mit ihrem Verlobten Orlando Bloom (44) konnte sie die kleine Daisy Ende August 2020 auf der Welt willkommen heißen. Aus der Babypause ist die Sängerin schon seit einigen Wochen raus – sie legt jetzt wieder einen Auftritt nach dem anderen hin. Und dass der Popstar da gern mal in die Beauty-Trickkiste greift, legte Katy nun schonungslos offen im Netz dar!

Vor wenigen Tagen überraschte die 36-Jährige ihre Instagram-Community mit hammermäßigen Pics von dem Look, den sie in der Talkshow von Jimmy Kimmel (53) getragen hatte. Mit einer braunen Wallemähne wickelte sie ihre Fans reihenweise um die Finger. Dass es sich dabei aber nur um eine Perücke handelte, gab sie erst später in ihrer Insta-Story preis. "Das ist alles nur ein Fake", verriet sie schmunzelnd und präsentierte ihre blonde Kurzhaarfrisur.

Die Mutter einer Tochter macht keinen Hehl daraus, dass sie nach ihrer Schwangerschaft an der einen oder anderen Stelle öfters mal schummelt. So hatte sie erst Ende vergangenen Jahres ihren Fans ganz offen gezeigt, dass sie unter ihrem Show-Outfit Shapewear trägt. In einem Clip zeigt sie ganz selbstbewusst den Bauch-weg-Schlüpfer unter ihrem Mantel.

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Instagram / katyperry Katy Perry zeigte ihre Spanx

Instagram / katyperry Katy Perry im Dezember 2020

