Katy Perry (36) steht zu ihrem After-Baby-Body! Die Sängerin und ihr Verlobter Orlando Bloom (43) sind vor drei Monaten Eltern einer Tochter geworden. Die erste Zeit nach der Geburt widmete die Sängerin natürlich komplett ihrer Kleinen Daisy Dove. Doch mittlerweile ist sie wieder fleißig am Arbeiten, besucht Events und steht auf der Bühne. Und da sie ihre Schwangerschaftspfunde noch nicht alle los ist, trickst Katy mit spezieller Unterwäsche – und steht dazu.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 36-Jährige jetzt ein Video, das sie in ihrer Garderobe zeigt – offenbar kurz vor einem Auftritt. Selbstbewusst legt sie lediglich in einen blauen Trenchcoat gehüllt einen megasexy Catwalk hin. Aber das Ende haben wohl die wenigsten ihrer Follower kommen sehen. Zum Abschluss hebt Katy nämlich ihren Mantel und präsentiert stolz ihren Bauch-weg-Schlüpfer. Ihre Fans feierten sie in den Kommentaren für die Aktion.

Und Katy ist längst nicht die einzige Promi-Lady, die ihre Figur mit Shapewear in Form bringt. Auch Stars wie Musikerin Jennifer Lopez (51), Schauspielerin Sarah Hyland (30) oder Reality-Sternchen Kim Kardashian (40) vertrauen auf die formende Slips. Letztere besitzt sogar ein eigenes Label für formende Unterwäsche.

ActionPress Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019 in Hollywood

Instagram / katyperry Katy Perry, Sängerin

Getty Images Kim Kardashian, Reality-TV-Star

