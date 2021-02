Karl Jeroboan ist kein Neuling bei DSDS! Der 30-Jährige gab in der zehnten Folge der RTL-Castingsshow den Song "Bruises" von Lewis Capaldi (24) zum Besten und sang sich damit sofort in die Herzen der Juroren. Dieter Bohlen (67) konnte er mit seinem Gesang sogar so sehr überzeugen, dass er die goldene CD des Poptitans erhielt. Der ehemalige Modern Talking-Star hörte Karls Stimme allerdings nicht zum ersten Mal – Letzterer hatte nämlich schon 2016 an DSDS teilgenommen...

Vor fünf Jahren hatte der Fitnesstrainer vor Dieter, Michelle (48), H.P. Baxxter (56) und Vanessa Mai (28) Baby Bashs Hit "Suga Suga" gesungen und sich so zwar den Recall-Zettel geholt – den Titel "Superstar 2016" im Verlauf der Show jedoch nicht. Nun verrät er gegenüber Promiflash, woran es damals gelegen hatte: "Ich glaube, dass die Dinge zu einem kommen, wenn die Zeit reif ist und 2016 war nicht meine Zeit." Er habe sich damals noch nicht "selbst gefunden" gehabt und seine Gedanken seien noch "unsortiert" gewesen. "Und deshalb war es auch nicht der richtige Zeitpunkt", stellt er klar.

Doch wie ging es 2016 nach DSDS eigentlich für ihn weiter? "Nach meiner Teilnahme habe ich weiterhin als Sport - und Gesundheitstrainer gearbeitet und ab und zu auf Hochzeiten gesungen", verrät der Familienvater, der damals den Fokus auf sein Privatleben anstatt auf seine Musikkarriere gelegt habe.

