Karl Jeroboan darf aufatmen. Der diesjährige DSDS-Kandidat gilt als einer der Topfavoriten – allerdings war seine weitere Teilnahme an der Castingshow in den vergangenen Tagen ungewiss: Der 30-Jährige hatte sich nämlich große Sorgen wegen eines Knotens an seinem Hinterkopf gemacht, weshalb dieser per MRT heute genauer untersucht wurde. Nun meldet sich Karl mit den erleichternden Ergebnissen bei seiner Community im Netz!

In einem Instagram-Video erklärt der Sänger: "Heute habe ich die gute Nachricht erhalten. Ich hatte ein MRT und der Knoten hier hinten ist gutartig." Er habe sich zuvor vor allem deshalb so große Sorgen um seine Gesundheit gemacht, da auch den Ärzten zunächst nicht klar gewesen sei, was es mit dem Knoten auf sich hat. Durch die Untersuchung sei nun jedoch klar, dass es sich bei der Beule um ein Lipom, eine harmlose Neubildung aus Fettgewebe, handele. "Ich bin glücklich darüber und jetzt kann ich meinem Traum nachgehen, ohne mir große Sorgen um meine Gesundheit zu machen", freut sich Karl.

Er will bei DSDS nun weiter sein Bestes geben – und hatte auch schon vor dem Erhalt des erleichternden Ergebnisses gegenüber Promiflash klargestellt, wie wichtig ihm der Traum, Superstar zu werden, ist: "Egal was kommen sollte, ich bin ein Kämpfer und werde für meine Ziele und Träume bis zu Ende weiterhin Vollgas geben!"

Alle Episoden von "Deutschland sucht den Superstar" bei TVNOW.

Anzeige

Instagram / karl.jeroboan Karl Jeroboan, DSDS-Kandidat

Anzeige

Instagram / BRgJRRshfoH Karl Jeroboan im März 2021

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Karl Jeroboan bei DSDS

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de