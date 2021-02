Die Akkus scheinen sich weiter aufzuladen! Fitness-Influencerin Sophia Thiel (25) hatte sich kürzlich nach langer Social-Media-Abstinenz mit einem mysteriösen Bild zurückgemeldet. Jetzt könnte ihr Comeback sogar noch näher bevorstehen als gedacht. Denn zu dem Posting von neulich gesellte sich noch ein zweites, das langsam, aber sicher Spekulationen erlaubt. Wird die Fitness-Queen sich etwa schon an diesem Wochenende bei ihren Fans zurückmelden?

Denn auf Instagram postete Sophia dasselbe Bild wie am Tag zuvor – nur dass die Ladebalken des Akkus auf dem Weg der Besserung sind. Statt eines traurigen Striches zieren das neue Bild bereits drei! Zusätzlich sorgt ein Blitz für einen energetischen Eindruck. Die Symbolik hatten ihre Fans schon beim ersten Post in Richtung Comeback gedeutet – doch nun gibt es auch ein Anzeichen für einen ungefähren Zeitplan: Denn wenn jeden Tag zwei Balken hinzukommen, könnten Sophias Follower schon am Wochenende mit neuem Content rechnen.

Und die sind dementsprechend euphorisch: "Die Richtung stimmt", stellte ein Nutzer nüchtern fest und einige schrieben voller Vorfreude: "Willkommen zurück!" Eine andere Userin kann es kaum abwarten: "Mach's doch nicht so spannend! Ich freu mich auf deine Rückkehr."

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel nach dem Training im September 2018

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel im April 2019

Anzeige

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Bloggerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de