Dieser Look hat es wirklich in sich! Irina Shayk (35) ist nicht nur ein erfolgreiches Model, sondern auch liebende Mama einer Tochter. Trotz ihrer teilweise eher unglamourösen Mutterrolle behält sich die Victoria's Secret-Beauty im Alltag dennoch den nötigen Wow-Faktor bei – so wie kürzlich erst wieder: Irina spazierte vor wenigen Tagen durch die Straßen von New York in einem Hingucker-Outfit!

Damit waren ihr die Blicke der Passanten sicher: Am Dienstag erwischten Paparazzi die Ex-Freundin von Bradley Cooper (46) im New Yorker Stadtteil Manhattan. Fast unerkannt – mit schwarzer Sonnenbrille und Mund-Nasen-Schutz – spazierte die 35-Jährige an den Fotografen dabei. Doch mit ihrem ziemlich coolen Look zog Irina schon beinahe automatisch die Aufmerksamkeit auf sich. Die Laufstegschönheit kombinierte nämlich zu ihrem sonst recht schlichten Outfit, bestehend aus schwarzer Lederhose und schwarzem Rollkragenpullover, einen gewagten Mantel in Tiger-Optik.

Dass Irina gern den besonderen Auftritt hinlegt, hatte sie auch im vergangenen Jahr bewiesen. Bei einer Shoppingtour war die gebürtige Russin in ziemlich knappen Leder-Shorts und Overknee-Stiefeln unterwegs gewesen. Für die Fotografen hatte sie sich damals – ganz der Profi – sogar extra in Pose geschmissen.

Getty Images Irina Shayk, Model

Jose Perez/Bauergriffin.com / MEGA Irina Shayk, Model

Getty Images Irina Shayk, Model

