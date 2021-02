Sie macht eine neue Social-Media-Plattform unsicher! Pink (41) ist schon seit einigen Jahren aktiv im Netz unterwegs. Die Sängerin teilt auf Instagram nicht nur gern Promo-Clips zu ihrer neuen Musik, sondern auch mal den einen oder anderen privaten Einblick in ihr Familienleben mit Ehemann Carey Hart (45) und den zwei Kids Willow (9) und Jameson (4). Doch nun entdeckt die Musikerin neue Netz-Gefilde für sich: Pink ist ab sofort bei TikTok!

Und ihr Debüt auf der Plattform feierte die 41-Jährige gleich mit einem kleinen Sensationsclip: Denn es ist nicht Pink selbst, die in ihrem allerersten TikTok-Video die Hauptrolle spielt, sondern Töchterchen Willow. Mit einem emotionalen Ständchen des neuen, gemeinsamen Songs "Cover Me In Sunshine" dürfte die Neunjährige Fanherzen reihenweise zum Schmelzen gebracht haben.

Von Willow werden Pinks Supporter bald noch viel mehr hören. Wie die Musikerin nämlich in einem Instagram-Video ankündigt, kommt bereits am 12. Februar der gemeinsame Song auf den Markt. "Wir haben "Cover Me In Sunshine" zu Hause aufgenommen, einfach aus dem Grund, weil er uns glücklich macht. Und wir hoffen, dass das Lied euch genauso glücklich macht", erklärt sie.

Instagram / pink Pink mit ihrem Mann Carey Hart und den Kindern Willow und Jameson

Instagram / pink Pink und ihre Tochter Willow Sage Hart, 2020

Getty Images Pink mit Sohn Jameson, Tochter Willow und Ehemann Carey Hart bei den CMA Awards 2019

