Dieser Anblick blieb den Fans lange verwehrt! Kylie Minogue (52) ist nicht das einzige Mitglied ihrer Familie, das musikalisch erfolgreich ist: Auch ihre jüngere Schwester Dannii (49) ist Sängerin, Songwriterin und zudem eine in Australien sehr bekannte Schauspielerin und Moderatorin. Die beiden Frauen waren eigentlich unzertrennlich und zeigten sich regelmäßig gemeinsam auf roten Teppichen. Seit 2015 wurden die Schwestern jedoch nicht mehr gemeinsam gesehen – bis jetzt: Kylie und Dannii gingen entspannt zusammen spazieren!

Aktuelle Bilder, die unter anderem The Sun vorliegen, zeigen das Duo am Dienstag in Melbourne bei einem Einkaufsbummel. Unter Masken und Sonnenbrillen versteckt schlenderten die beiden Musikerinnen von einem Geschäft für Luxusartikel zum nächsten – und genossen die gemeinsame Zeit offenbar sehr.

Warum genau Kylie und Dannii in den vergangenen Jahren nicht mehr miteinander gesehen wurden, ist nicht bekannt. Streit gab es offenbar nicht – schließlich teilten beide gelegentlich Fotos via Social Media, auf denen die Schwestern zusammen posieren, und posteten auch liebe Worte zum Geburtstag der jeweils anderen.

Getty Images Kylie Minogue, Musikerin

Getty Images Kylie und Dannii Minogue bei den Elle Style Awards 2010

Instagram / danniiminogue Kylie und Dannii Minogue

