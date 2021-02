Rapperin Iggy Azalea (30) brachte vergangenen Sommer den kleinen Onyx zur Welt. Damals hielt sie ihre Schwangerschaft komplett geheim und ihre Fans waren sehr überrascht über die Verkündung. Inzwischen beglückt die Musikerin ihre Fans aber immer wieder mit neuen Updates zu ihrem kleinen Wonneproppen. Nun ist die frischgebackene Mama ganz aufgeregt: Baby Onyx wird wohl bald seine ersten Schritte gehen!

Vor wenigen Tagen gab die "Fancy"-Interpretin auf ihrem Twitter-Account ein neues Update zu ihrem kleinen Sonnenschein: Ihr Sohn werde bald anfangen zu laufen! Er habe schon gestanden und versucht zu gehen, sei aber auf seinem Hintern gelandet. "Ich spüre, dass es bald passieren wird und ich bin so verdammt aufgeregt", twitterte die Rapperin. Und auch ihre Fans freuen sich mit ihr. "Er wird so schnell groß" und "Dieser Moment wird so magisch, ich bin schon so aufgeregt", lauten nur zwei der begeisterten Kommentare unter Iggys Beitrag.

Wird Playboi Carti (24), der Vater des Kleinen, diesen großen Meilenstein wohl miterleben? Das Paar hatte sich kurz nach der Geburt des Babys getrennt. Die Musikerin fühlte sich von dem Rapper schwer im Stich gelassen. Ende vergangenen Jahres haben sich die beiden scheinbar aber zum Wohl des Kindes wieder angenähert: Playboi Carti verbrachte mit Onyx einen Vater-Sohn-Tag.

