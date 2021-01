Was für ein süßer Anblick! Iggy Azalea (30) seit dem vergangenen Sommer Mutter. Sie und Playboi Carti (24), von dem die Rapperin inzwischen getrennt ist, sind stolze Eltern eines Jungen geworden. Nur kurze Zeit nach der Geburt verriet die "Kream"-Interpretin auch, wie ihr kleiner Wonneproppen heißt: Sie gab ihm den Namen Onyx Kelly. Jetzt teilte die Neu-Mama auch den ersten Schnappschuss von ihrem Sohn in diesem Jahr.

In ihrer Instagram-Story beglückte Iggy ihre Follower mit einem unverhofften Foto ihres Sohnes. Die knuffige Momentaufnahme zeigt den gerade einmal sieben Monate alten Promi-Spross, wie er in seinem Kinderwagen sitzt und superfrech in die Kamera grinst. Die "Thanks I Get"-Hitmacherin kommentiert das Bild von Onyx mit den Worten: "Du und ich für immer und ewig."

Das letzte Foto von ihrem kleinen Sonnenschein hatte Iggy vergangenes Weihnachten veröffentlicht. Es zeigt das Mutter-Kind-Duo sogar gemeinsam auf einem Bild. Und auch hier lächelt der Sohn der Musikerin total fröhlich in die Kameralinse.

Instagram / thenewclassic Iggy Azaleas Sohn Onyx Kelly im Januar 2021

Getty Images Iggy Azalea bei den MTV VMAs in NYC im August 2018

Instagram / thenewclassic Iggy Azalea mit ihrem Sohn Onyx, 2020

