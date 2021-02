Wer hätte damit gerechnet? Es ist bereits vier Jahre her, dass Michelle Obama (57) ihren Titel als First Lady abgeben musste. Dennoch begeistert sie auch heute noch unzählige Fans. Im Jahr 2018 veröffentlichte sie das Buch "Becoming". Dieses hatte großen Erfolg und wurde sogar als Dokumentation auf Netflix verfilmt. Nach ihrem Debüt als Drehbuchautorin startet die 57-Jährige nun auch als Moderatorin durch. Kürzlich gab Michelle bekannt: Sie bekommt eine eigene Koch-Show für Kinder!

Vergangenen Dienstag verkündete die Frau von Ex-US-Präsident Barack Obama (59) die Neuigkeit mit einem Instagram-Post. Auf dem Foto ist sie mit zwei knuffigen Plüschtieren zu sehen. "Darf ich euch zwei meiner Freunde vorstellen? Sie heißen Waffles und Mochi", kommentierte sie und verriet damit den Namen der Show. "Waffles + Mochi" wird ab dem 16. März auf Netflix zu sehen sein. Das neue Format dreht sich rund um das Thema gesunde Ernährung. "Die beiden nehmen uns mit auf Abenteuer rund um die Welt, um neue Zutaten zu entdecken und neue Rezepte auszuprobieren", erklärte sie. Aber auch Erwachsene sollen laut Michelle auf ihre Kosten kommen. Lacher und gesunde Tipps für die Küche seien vorprogrammiert.

Die Fans der ehemaligen First Lady sind auf jeden Fall restlos begeistert. "Ich liebe dich, Michelle. Danke, dass du für uns alle so ein unglaubliches Vorbild bist" und "29 Jahre alt und keine Kinder. Aber ich werde auf jeden Fall zuschauen", lauteten zwei der meist geherzten Kommentare unter dem Foto.

Anzeige

Getty Images Michelle Obama bei einem Event in London im Dezember 2018

Anzeige

Getty Images Michelle Obama, Rechtsanwältin

Anzeige

Instagram / michelleobama Barack und Michelle Obama

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de