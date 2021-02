Obwohl Scott Disick (37) und Kourtney Kardashian (41) mittlerweile seit über fünf Jahren getrennt sind, kümmern sich weiterhin gemeinsam um die Erziehung ihrer drei Kinder Mason, Penelope und Reign. Im November scherzten die Keeping up with the Kardashians-Berühmtheit und der Reality-TV-Star sogar noch darüber, ein viertes Kind zeugen zu wollen. Ihre Fans konnten sich bisher jedoch weder über ein Liebes-Comeback noch über ein weiteres Kind freuen. Doch nun gibt es tatsächlich Familienzuwachs für Scott und seine Kinder.

Der Ex-Freund von Kourtney hat eine Englische Bulldogge adoptiert und bereits zahlreiche Schnappschüsse von dem niedlichen Hund auf Instagram geteilt. Scott postete unter anderem eine Aufnahme von dem neuen Familienmitglied vor seinem ebenso neuen Wagen und fragte: "Wer ist niedlicher? Der Welpe oder der neue Ferrari?" Und auch sein Sohn Reign (6) scheint hin und weg zu sein von der Fellnase, die sich kuschelnd an sein Bein schmiegte und dort schlief.

Wie er den niedlichen Welpen genannt hat, ist unbekannt. Und auch ob seine anderen Kinder den Vierbeiner bereits kennenlernen konnten, weiß man nicht. Penelope (8) konnte mit dem Welpen vermutlich noch nicht kuscheln, denn die war in den vergangenen Wochen mit ihrer Mutter und dem restlichen Kardashian-Clan im Urlaub.

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Hund von Scott Disick

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Reign Disick, Sohn von Scott Disick

Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick mit seinem Sohn Reign

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de