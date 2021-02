Beste Freunde für immer! Genau wie Kim (40) und Kourtney Kardashian (41) verstehen sich auch ihre Töchter prächtig. North West (7) und Penelope Disick (8) haben fast das gleiche Alter und teilen daher offenbar gerade auch die gleichen Interessen. Zumindest scheinen die beiden Cousinen im Familienurlaub des Kardashian-Clans gemeinsam miteinander herumzutollen. Kourtney teilte nun niedliche Schnappschüsse von ihrer Tochter und ihrer Nichte auf Social Media.

Auf Instagram veröffentlichte die 41-Jährige mehrere Eindrücke aus ihrem luxuriösen Strandurlaub und schrieb zu den Aufnahmen: "Tagträumen". Auf einem Bild sieht man die Kids der Keeping up with the Kardashians-Stars auf einer Promenade in Richtung Meer laufen. North trägt einen neongelben Badeanzug und zwei Zöpfe, während die Tochter von Kourtney mit offenen Haaren und einem hellblauen Badeanzug neben ihr läuft. Auf einem weiteren Schnappschuss stehen die beiden mit einem Paddelboard und einem Schwimmring am Wasser.

Dass sich die beiden Mädels prächtig verstehen, bewiesen deren Mütter bereits mehrfach auf Social Media. Penelope und North haben schon mehrere Geburtstage zusammen gefeiert und würden sich sogar als Schwestern bezeichnen, berichtete Mail Online. Kourtney betonte bereits im Dezember: "Sie sind schon jetzt so viel cooler als wir."

Instagram / kourtneykardash Penelope Disick und North West im Februar 2021

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashians Tochter Penelope Disick und ihre Nichte North West

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, Reality-TV-Star

