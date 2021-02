Süßes Update von Patrick Müller (32) und seiner Rasselbande! Erst vor ein paar Tagen sind der Unter uns-Star und seine Frau Joy (29) zum dritten Mal Eltern geworden – der kleine Mann trägt den seltenen Namen Javis. Bisher haben ihre Fans nur die Hand des Neugeborenen zu Gesicht bekommen. Jetzt veröffentlichte der Schauspieler aber endlich das erste Foto mit allen drei Kindern!

Dieses süße Bild teilte Patrick nun via Instagram: Der stolze Dreifach-Papa entspannt hier mit all seinen Kindern am Esstisch. Seine Älteste Loki sitzt auf einem normalen Stuhl, der Mittlere Lovis in einem Hochsitz – und Nesthäkchen Javis ruht in den Armen seines Vaters. Wie üblich ist bei keinem der Kinder das Gesicht zu erkennen. "So sieht es jetzt bei uns morgens am Frühstückstisch aus. Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen!", schwärmt Patrick in der Bildunterschrift.

Weiter berichtet der Serienstar: "Auf der einen Seite bedeutet das alles natürlich viel Verantwortung, auf der andere Seite ist es aber auch erleichternd, zu wissen, dass wenn alle zusammen an einem Tisch sitzen, man einfach nichts mehr braucht, um glücklich zu sein!" Abschließend merkte Patrick an, dass Mama Joy natürlich sonst mit am Tisch sitzt – doch sie musste das Foto schießen. Wie gefällt euch der Schnappschuss? Stimmt ab!

Instagram / actpm Patrick Müller, "Unter uns"-Star

Instagram / actpm Patrick Müller mit seinen Kindern

Instagram / joyistmeinname Patrick Müller und Joy Abiola-Müller

