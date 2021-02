Riccardo Simonetti (27) ist überglücklich! Im Dezember des vergangenen Jahres machte der Influencer seine Beziehung offiziell: Er hat seinen ersten Freund. Der Glückliche heißt Steven, ist 37 Jahre alt und kommt ursprünglich aus New York. Kennengelernt haben sich die beiden Wahlberliner in einem Fitnessstudio. Mit weiteren Beziehungsupdates oder Pärchenbildern hielt sich Riccardo bislang aber eher zurück. Am heutigen Valentinstag machte er jedoch eine Ausnahme – und teilte ein niedliches Foto!

Auf Instagram veröffentlichte Riccardo nun einen Abzug mit mehreren Schwarz-Weiß-Schnappschüssen aus einem Fotoautomaten. Auf insgesamt vier einzelnen Fotos machen der 27-Jährige und sein Freund Grimassen, schauen sich verliebt an und lachen – aber auch ein Kussfoto ist dabei. In der Bildunterschrift widmete Riccardo Steven zudem ein paar rührende Worte: "Jeder Tag ist ein guter Tag, seinen Liebsten zu sagen, was man für sie empfindet. Vor allem, wenn man erkennt, dass Schwulsein immer noch in über 70 Ländern verboten ist."

Riccardos Fans sind bei diesem süßen Anblick ganz aus dem Häuschen und kommentieren den Beitrag bereits fleißig mit Herz-Emojis. Ach einige Promis schließen sich dem an – wie die Bloggerin Xenia Adonts, der Queen of Drags-Star Bambi Mercury (33) oder der Designer Marcel Ostertag.

