Als Ikke Hüftgold (44) begeistert er seit Jahren seine Anhänger. Nun plant Matthias Distel, wie Ikke mit bürgerlichem Namen heißt, aber eine Karriere als Rockmusiker, wie er seinen Followern in dieser Woche per Video-Nachricht mitteilte. Müssen die Fans des Ballermann-Hitgaranten jetzt etwa ganz auf ihren Star verzichten? Promiflash hat der Sänger jetzt erklärt, wie er Ikke und Matthias in Zukunft unter einen Hut bringen will.

Matthias schilderte im Gespräch mit Promiflash, wie sich seine Herangehensweise an zwei Karrierewege beispielsweise durch aktuelle Projekte bei Sat.1 immer mehr festigt: "Trash mache ich ganz klar als Ikke – Die Festspiele der Realitystars zum Beispiel! Aber in der Sendung 'Akte' zur Corona-Pandemie habe ich als Matthias kommentiert", präzisierte er. Auf diese Weise könne er also seine Auftritte auf die beiden Identitäten aufteilen: "Ich kann zweigleisig fahren." Darüber hinaus fühle er sich in seinen Plänen dadurch bestätigt, dass ihn dabei derselbe Sender in beiden Rollen für verschiedene Formate einplane, erklärte der 44-Jährige.

Wichtig sei Matthias, dass die Leute merken, dass er weiterhin authentisch seine Musik macht. "Dann wird Ikke auf keinen Fall sterben, dann kann der noch 15 oder 25 Jahre auf der Bühne sein", freute er sich. Er hoffe dabei darauf, dass die Musik immer vor dem Personenkult stehen wird.

Anzeige

Instagram / ikkehueftgold Matthias Distel im Jahr 2020

Anzeige

Instagram / ikkehueftgold Schlagersänger Ikke Hüftgold

Anzeige

Instagram / ikkehueftgold Matthias Distel alias Ikke Hüftgold im Tonstudio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de