Maren Wolf (28) und Tobias Wolf genießen den Valentinstag! Im August vergangenen Jahres wurden die beiden zum ersten Mal Eltern. Maren brachte den kleinen Lyan River Wolf zur Welt. Vergangenen Oktober erreichten die Turteltauben dann einen weiteren Meilenstein: den Umzug in ein eigenes Haus. Dort verbrachten sie jetzt auch zum ersten Mal ihren Valentinstag: Dies dokumentiert Maren natürlich mit einem goldigen Post im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account gibt die frischgebackene Mutter nun private Einblicke in ihr junges Familienglück: "Mein Herz hab ich an diese zwei Männer verschenkt! Ich liebe euch!", schreibt die 29-Jährige unter den Beitrag, auf dem die stolzen Eltern mit ihrem Baby Lyan zu sehen sind. Ein herziges Kussfoto darf selbstredend auch nicht fehlen. Und auch beschenkt wurde die Kölnerin: In ihrer Story zeigt sie sich mit einem riesigen Strauß Rosen.

Mit ihnen freuen sich nicht nur ihre zahlreichen Fans, sondern auch ihre Kollegen innerhalb der Branche: "Lieben euch!", kommentiert beispielsweise die Influencerin Ana Johnson (27). Und auch YouTuberin Kisu (29) reagiert mit einem lieben Kommentar auf das Pic: "Aaaaw, ihr seid so süß!"

Anzeige

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf, Webstars

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobi, Maren und Lyan River Wolf, Webstars

Anzeige

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de