Lisa (30) schiebt offenbar Liebesfrust! Bei Hochzeit auf den ersten Blick hoffte sie, endlich ihren Mr. Right zu finden. Doch leider wollte zwischen ihr und ihrem Mann Michael (36) einfach nicht der Funke überspringen. Nach den Dreharbeiten verriet die Flugbegleiterin dann, dass sie mittlerweile einen neuen Freund hat. Leider war auch hier nach wenigen Monaten alles wieder aus – und jetzt? Jetzt hat Lisa vorerst die Schnauze voll von Männern.

Das verriet sie nun in einem gemeinsamen Instagram-Livestream mit Noch-Ehemann Michi. Der verkündete nämlich, dass die 30-Jährige wieder "auf dem Transfermarkt" sei. Aber sie machte direkt deutlich, dass die Suche nach ihrer besseren Hälfte momentan auf Eis liegt: "Ich habe gerade gar keinen Bock auf… Also, ich will jetzt auch keine Beziehung erst einmal. Mir reicht es." Sie sehne sich natürlich nach jemandem zum Kuscheln – besonders am Valentinstag. Doch sie mache es sich auch gern allein gemütlich. "Das habe ich jetzt so für mich entdeckt", erklärte sie.

Die Hoffnung, dass ihr Perfect Match da draußen noch irgendwo auf sie wartet, hat Lisa aber noch nicht aufgegeben. Am liebsten würde sie ihren Traummann im Supermarkt treffen – genauer gesagt in der Nudelabteilung. "Da fällt mir so eine Packung runter und er hebt die so auf und dann berühren sich unsere Finger und es macht 'Zoom'", schilderte die Bayerin ihre Wunschvorstellung.

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Lisa und ihr Freund

Anzeige

Instagram / lisa.hadeb Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Lisa

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de