Lisa (30) suchte bei Hochzeit auf den ersten Blick ihre große Liebe und traf in der Kuppel-Show auf Teilnehmer Michael (36): Laut Experten sollten die beiden perfekt zusammenpassen. Lisa und Michi haben allerdings schnell gemerkt, dass sich zwischen ihnen nicht mehr als eine Freundschaft entwickeln wird. Nach der Sendung traf die 30-Jährige dann doch noch ihren Traummann abseits der TV-Kameras und teilte ihr Liebesglück auch mit ihrer Community. Jetzt verkündete sie allerdings, dass schon wieder alles aus ist.

Nachdem die Brünette im vergangenen November ihre Beziehung mit einem Kussfoto öffentlich gemacht hatte, teilte sie ihren Fans nun mit: Ich bin wieder Single! Während einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen, ob sie noch in einer Beziehung ist. Daraufhin gab Lisa preis: "Leider nein. Ich habe mich viel zu schnell in etwas Neues gestürzt, ohne das letzte Jahr richtig zu verarbeiten." Für die ehemalige TV-Kandidatin stehe jetzt erst einmal die Selbstfindung an oberster Stelle.

Zukünftig möchte die 30-Jährige einiges anders machen. Dazu zählt auch die Geheimhaltung ihres Liebeslebens. "In Zukunft werde ich meinen Beziehungsstatus erst einmal für mich behalten", stellte sie klar. Trotzdem wollte sie die aktuellen Neuigkeiten noch mit ihren Fans teilen.

Instagram / lisa.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Lisa und ihr Freund

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin Lisa

Instagram / lisa.hadeb Lisa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2020

